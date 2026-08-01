Jokowi Hebohkan CFD Kupang, Warga: Bapak Kesayangan Pulang Kampung
jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan jalan santai di Car Free Day (CFD) saat melakukan kunjungan ke Kupang, NTT.
Nampak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ,Wakil Ketua DPP Isyana Bagoes Oka dan Ronald A Sinaga nampak mendampingi Jokowi.
Saat berada di depan kantor Gubernur NTT, Jokowi yang memakai jaket putih langsung disambut antusias para relawan dan warga Kupang.
Jokowi langsung dihampiri masyarakat yang ingin berswafoto dengannya. Warga yang hadir pun berebut meminta untuk foto bersama. Banyak juga warga berteriak Jokowi pulang kampung.
"Bapak kesayangan kita pulang kampung,” kata seorang warga Kupang.
"Bapak pulang, Bapak Jokowi pulang kampung,” teriak warga lainnya.
Tak lama kemudian Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pun tiba. Ia juga langsung disambut warga Kupang dan dimintai untuk foto bersama dengan warga.
Dalam kunjungan selama tiga hari di NTT, Jokowi sempat mengunjungi Pantai Oesina dan bertemu para pelaku usaha budidaya rumput laut.