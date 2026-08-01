Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Hebohkan CFD Kupang, Warga: Bapak Kesayangan Pulang Kampung

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 10:32 WIB
Jokowi Hebohkan CFD Kupang, Warga: Bapak Kesayangan Pulang Kampung - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan jalan santai di Car Free Day (CFD) saat melakukan kunjungan ke Kupang, NTT. Foto: dok sumber

jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan jalan santai di Car Free Day (CFD) saat melakukan kunjungan ke Kupang, NTT.

Nampak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ,Wakil Ketua DPP Isyana Bagoes Oka dan Ronald A Sinaga nampak mendampingi Jokowi.

Saat berada di depan kantor Gubernur NTT, Jokowi yang memakai jaket putih langsung disambut antusias para relawan dan warga Kupang.

Baca Juga:

Jokowi langsung dihampiri masyarakat yang ingin berswafoto dengannya. Warga yang hadir pun berebut meminta untuk foto bersama. Banyak juga warga berteriak Jokowi pulang kampung.

"Bapak kesayangan kita pulang kampung,” kata seorang warga Kupang.

"Bapak pulang, Bapak Jokowi pulang kampung,” teriak warga lainnya.

Baca Juga:

Tak lama kemudian Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pun tiba. Ia juga langsung disambut warga Kupang dan dimintai untuk foto bersama dengan warga.

Dalam kunjungan selama tiga hari di NTT, Jokowi sempat mengunjungi Pantai Oesina dan bertemu para pelaku usaha budidaya rumput laut.

Dalam kunjungan selama tiga hari di NTT, Jokowi sempat mengunjungi Pantai Oesina dan bertemu para pelaku usaha budidaya rumput laut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  NTT  Kupang  CFD  safari politik Jokowi 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp