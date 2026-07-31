Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Kembali ke NTT, Sukarelawan Sebut Seperti Menunggu Keluarga Pulang

Jumat, 31 Juli 2026 – 10:25 WIB
Jokowi Kembali ke NTT, Sukarelawan Sebut Seperti Menunggu Keluarga Pulang - JPNN.COM
Jokowi saat berkunjung ke Ponpes Nurul Qodiri, Lampung Tengah. Foto : dok PSI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan melakukan blusukan ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan Jokowi bakal langsung disambut sejumlah elemen relawan dan juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kuncen Rumah Juang Relawan Jokowi Utje Gustaaf Patty mengatakan bahwa sejumlah elemen sukarelawan berkolaborasi dengan kader PSI NTT dalam rangka menyambut kedatangan Jokowi.

Baca Juga:

Beberapa relawan yang akan menyambut kedatangan Jokowi diantaranya; BRN NTT, PasGibran NTT, DPW Team Garuda 08 NTT, BARA NUSA NTTl, GAJAH SOLID NUSANTARA (GSN), SOLMET NTT dan Alap-alap NTT.

Dia menerangkan, seluruh elemen relawan ini bergerak di bawah satu komando yakni Rumah Juang 2 (RJ2).

"Semua saudara Pak Jokowi di NTT yang merupakan gabungan antara masyarakat, seluruh elemen relawan dan kader Partai PSI, siap bersatu menyambut kehadiran Pak Jokowi," kata Utje saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/7).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan, Jokowi memiliki tempat khusus di hati masyarakat NTT.

Sehingga, Utje menilai, wajar jika kedatangan Jokowi menyebabkan antusiasme warga dan seluruh relawan.

Jokowi datang karena adanya undangan masyarakat NTT yang rindu bertemu kembali dengan mantan presiden yang sangat mereka kagumi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  NTT  safari politik Jokowi  PSI 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp