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JPNN.com - Politik - Pilpres

Jokowi Mau Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: 2029 Masih Lama

Senin, 22 Juni 2026 – 17:13 WIB
Jokowi Mau Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: 2029 Masih Lama - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya belum memikirkan urusan politik menuju Pilpres 2029.

Menurut AHY, urusan pilpres mendatang masih lama.

Dia memberikan pandangan tersebut saat ditanya soal kabar Presiden ke-7 RI Joko Widodo a.k.a Jokowi yang mendorong PSI mewujudkan paket Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

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"Mari sama-sama menyadari ini masih 2026, menuju 2029 juga masih agak lama," kata AHY, Senin.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku tetap menghormati sikap partai lain yang lebih dini menyampaikan arah politik menuju Pilpres 2029.

"Semua punya agenda, semua punya kepentingan," ujar AHY.

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Namun, dia mengajak semua pihak bisa berbicara masalah kebangsaan terlebih dahulu sebelum membahas kepentingan partisan. 

Demokrat, kata AHY, akan fokus ke upaya mengawal dan memastikan program pemerintahan Prabowo bisa dirasakan rakyat.

Ketum Demokrat AHY mengajak semua bisa berbicara masalah kebangsaan sebelum membahas kepentingan partisan.

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TAGS   AHY  Jokowi  Prabowo-Gibran  Prabowo  Gibran  Pilpres 2029 
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