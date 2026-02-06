Close Banner Apps JPNN.com
Jokowi Ngebet Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Golkar

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:34 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk terpilih sebagai Presiden serta Wapres RI.

Dia mengatakan pengusungan itu membuat Golkar punya konsekuensi untuk mendukung Prabowo-Gibran sampai selesai.

Bahlil mengatakan demikian saat ditanya awak media soal sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong Prabowo-Gibran menjabat dua periode.

"Konsekuensi partai yang telah mengusung harus mendukung sampai selesai, apalagi Golkar dalam keputusan munasnya itu mendukung pemerintahan," kata Bahlil ditemui di kantor partainya, Jakarta, Jumat (6/2).

Namun, Bahlil tidak memerinci dukungan Golkar untuk Prabowo-Gibran sampai selesai sebagai upaya mendorong kedua tokoh sampai dua periode.

"Ya, yang namanya pemerintahan itu adalah presiden dan wakil presiden. Nama presiden kita itu Pak Prabowo Subianto, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Ya, kami dukung mereka sampai selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Prabowo-Gibran tetap menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI selama dua periode.

"Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja," ucap Jokowi, Kamis (22/1) kemarin. (ast/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan

Jokowi  Prabowo-Gibran  Bahlil  Golkar 
