Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden serta para ketua umum partai politik di Istana Negara, pada Selasa (3/3).

Pantauan JPNN.com di lokasi, yang pertama kali tiba adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pada pukul 19.01 WIB. JK tampak mengenakan batik dan kopiah hitam.

Kemudian, yang selanjutnya tiba adalah Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada pukul 19.10 WIB.

Lalu, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 19.16 WIB.

Selanjutnya, yang tiba di lokasi adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan batik pada pukul 19.20 WIB.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di istana pada pukul 19.25 WIB mengenakan batik biru.

Berselang semenit, Wakil Presiden ke-11 Boediono tiba pada pukul 19.26 WIB.

Kedatangan seluruhnya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.