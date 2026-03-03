Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen

Selasa, 03 Maret 2026 – 20:45 WIB
Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen - JPNN.COM
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berjalan berdampingan memasuki area istana. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden serta para ketua umum partai politik di Istana Negara, pada Selasa (3/3).

Pantauan JPNN.com di lokasi, yang pertama kali tiba adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pada pukul 19.01 WIB. JK tampak mengenakan batik dan kopiah hitam.

Kemudian, yang selanjutnya tiba adalah Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada pukul 19.10 WIB.

Baca Juga:

Lalu, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 19.16 WIB.

Selanjutnya, yang tiba di lokasi adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan batik pada pukul 19.20 WIB.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di istana pada pukul 19.25 WIB mengenakan batik biru.

Baca Juga:

Berselang semenit, Wakil Presiden ke-11 Boediono tiba pada pukul 19.26 WIB.

Kedatangan seluruhnya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Hanya SBY yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berjalan berdampingan memasuki area istana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Jokowi  SBY  JK  Istana Negara  Megawati Soekarnoputri 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp