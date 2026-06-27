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JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Sebut PSI Punya Target Lebih Besar dari Sekadar Masuk Senayan

Sabtu, 27 Juni 2026 – 16:50 WIB
Jokowi Sebut PSI Punya Target Lebih Besar dari Sekadar Masuk Senayan - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakorda DPD PSI Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat desa sebagai modal menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya bergantung pada pengurus pusat, tetapi juga pada struktur yang aktif hingga tingkat ranting.

Dalam arahannya kepada kader PSI di Bandar Lampung, Jokowi mengapresiasi capaian struktur partai di Provinsi Lampung.

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Ia menyebut kepengurusan PSI di daerah tersebut telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan capaian sekitar 92 persen.

"Kenapa saya datang ke Lampung? Salah satunya adalah itu. Di Provinsi Lampung, sampai tingkat ranting sudah di atas 90 persen. Ini akan menjadi sebuah mesin besar, sebuah mesin partai yang kuat," kata Jokowi di Rakorda DPD Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Jokowi menegaskan bahwa struktur organisasi tidak boleh hanya ada di atas kertas. Menurutnya, mesin partai harus benar-benar hidup dan bekerja di tengah masyarakat.

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Ia meminta kader, terutama di tingkat kecamatan dan ranting, aktif membangun hubungan sosial dengan warga.

Kader didorong hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari melayat warga yang meninggal, menghadiri pesta pernikahan, hingga mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan.

Jokowi menegaskan bahwa target politik PSI pada Pemilu 2029 bukan sekadar lolos ke parlemen. Ada yang lebih besar

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TAGS   Jokowi  PSI  Lampung  target psi  Partai Solidaritas Indonesia 
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