Jokowi Siap Blusukan Lagi Demi PSI, Begini Kalimatnya

jpnn.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memotivasi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) parpol pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.

Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan bahwa PSI yang memiliki target besar juga membutuhkan mesin besar.

"Jadi, tidak bisa hanya di DPD saja. Struktur harus dari tingkat desa karena kekuatan politik itu terletak di struktur yang kuat, struktur hidup, benar-benar bekerja dari akar rumput," kata Jokowi pada Rakernas PSI di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap turun gunung untuk turut membesarkan partai tersebut dan menyanggupi turun ke daerah-daerah memperkenalkan partai berlambang gajah itu.

"Kalau diperlukan, saya harus datang, saya masih sanggup, saya masih sanggup datang di provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten dan kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya sanggup" ucapnya dengan nada tinggi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebutkan Indonesia punya 38 provinsi, 500 lebih kabupaten, kota dan 7.000 lebih kecamatan tersebar di seluruh Indonesia sehingga diperlukan kerja keras.

"Saudara-saudara, kita butuh kader yang bekerja keras, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara, bisa bekerja matian-matian untuk PSI? Inilah yang harus kita kerjakan, negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan," ucap dalam forum itu.

Seusai menyampaikan pidatonya, Jokowi yang diwawancara wartawan soal kedatangannya ke Rakernas PSI, mengaku ingin menyemangati kader PSI.