JPNN.com - Nasional - Istana

Jokowi Tak Hadiri Peringatan Hari Pancasila, Ajudan Sebut Tak Diundang

Senin, 01 Juni 2026 – 17:42 WIB
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak tampak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6).

Padahal, upacara itu turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, hingga Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

Untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono diinfokan sedang menghadiri agenda lain.

Menanggapi ketidakhadiran itu, Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa Jokowi memang tak menerima undangan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.

“Kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila,” ucap Syarif saat dihubungi, pada Senin (1/6).

Menurut dia, tak ada surat resmi maupun komunikasi lainnya yang disampaikan untuk Jokowi.

“Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut,” kata dia. (mcr4/jpnn)



Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

