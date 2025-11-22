Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Tak Lagi Presiden, Ahmad Ali Sebut PSI Kehilangan Keistimewaan di Pemilu 2029

Sabtu, 22 November 2025 – 21:52 WIB
Jokowi Tak Lagi Presiden, Ahmad Ali Sebut PSI Kehilangan Keistimewaan di Pemilu 2029 - JPNN.COM
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan, partainya kini tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi pada Pemilu 2029 mendatang di Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Sabtu (22/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, partainya kini tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi pada Pemilu 2029 mendatang. 

Pasalnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah lengser dari kursi presiden.

Dia menyebutkan dengan begitu, perlakuan istimewa yang PSI dapat pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak akan terulang lagi.

Baca Juga:

Hal tersebut Ali sampaikan saat memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11).

"Ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, persiapkanlah diri kalian bahwa partai ini dalam melakukan verifikasi tidak akan mendapat perlakuan istimewa seperti dua kali verifikasi sebelumnya," ujar Ali.

Ali memaparkan PSI harus mensejajarkan diri sama seperti partai-partai lain dan harus menguatkan akar rumput sendiri.

Baca Juga:

"Menurut saya itu lebih baik, karena partai ini akan selalu kuat otot-ototnya untuk menghadapi pertarungan sesungguhnya," ucapnya.

Lalu, Ali mengingatkan bahwa PSI gagal lolos ke Parlemen terus dalam dua pemilu terakhir.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan, partainya kini tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi pada Pemilu 2029 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Ketua Harian PSI Ahmad Ali  Ahmad Ali PSI  Ahmad Ali 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp