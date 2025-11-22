Jokowi Tak Lagi Presiden, Ahmad Ali Sebut PSI Kehilangan Keistimewaan di Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, partainya kini tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi pada Pemilu 2029 mendatang.

Pasalnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah lengser dari kursi presiden.

Dia menyebutkan dengan begitu, perlakuan istimewa yang PSI dapat pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak akan terulang lagi.

Baca Juga: Ahmad Ali Sebut Jokowi Tidak Dihargai di Partai Lama

Hal tersebut Ali sampaikan saat memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11).

"Ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, persiapkanlah diri kalian bahwa partai ini dalam melakukan verifikasi tidak akan mendapat perlakuan istimewa seperti dua kali verifikasi sebelumnya," ujar Ali.

Ali memaparkan PSI harus mensejajarkan diri sama seperti partai-partai lain dan harus menguatkan akar rumput sendiri.

"Menurut saya itu lebih baik, karena partai ini akan selalu kuat otot-ototnya untuk menghadapi pertarungan sesungguhnya," ucapnya.

Lalu, Ali mengingatkan bahwa PSI gagal lolos ke Parlemen terus dalam dua pemilu terakhir.