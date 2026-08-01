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JPNN.com - Politik - Pilpres

Jokowi Tegaskan Target PSI di 2029 Lebih Besar dari Sekadar Lolos ke Senayan

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:20 WIB
Jokowi Tegaskan Target PSI di 2029 Lebih Besar dari Sekadar Lolos ke Senayan - JPNN.COM
Jokowi berbicara dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja lebih keras memperkenalkan partai kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, PSI memiliki target besar pada Pemilu 2029.

Target PSI bukan sekadar lolos ke Senayan, tetapi ada target lain yang belum ingin diungkap ke publik.

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"Target kita bukan hanya target masuk Senayan. Tapi ada target besar yang pingin kita capai. Tapi nggak usah disampaikan di sini," ujar Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, Sabtu (1/8).

Ia mengatakan PSI telah memiliki kalkulasi untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.

Ia pun menilai antusiasme kader dan masyarakat yang memadati Rakorda di Kupang menjadi modal penting bagi partainya.

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"Kalau Rakorda di tingkat Kota Kupang penuh seperti ini, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Saat itu di Lampung juga sama banyak seperti ini juga. Apa yang kita khawatirkan," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan, kekuatan utama PSI tidak hanya terletak pada perolehan kursi legislatif, melainkan juga pada pembentukan struktur partai hingga tingkat desa.

Menurut Jokowi, PSI memiliki target besar pada Pemilu 2029 mendatang, lebih dari sekadar lolos ke Senayan

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TAGS   Jokowi  PSI  Pemilu 2029  target psi 
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