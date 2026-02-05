Jokowi Usul Prabowo-Gibran Dua Periode, Pengamat: Strategi Kunci Prabowo Menuju 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengusulkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin selama dua periode, merupakan upaya "mengunci" Prabowo secara politik.

"Harapannya, hal itu akan membuat Prabowo merasa serbasalah untuk menolak Gibran berpasangan dengannya," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (5/2).

Jamiluddin mengatakan Jokowi ketika mengusulkan dua periode mencoba menekan psikologis Prabowo agar menerima Gibran menjadi cawapres pada Pemilu 2029.

"Jadi, Jokowi coba menekan Prabowo secara psikologis dan politis untuk menerima Gibran jadi cawapresnya pada Pilpres 2029. Dengan begitu, Prabowo coba dikunci untuk tidak punya pilihan lain selain Gibran," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Jamiluddin menuturkan Jokowi sadar bahwa Gibran akan sulit menjadi Wapres RI jika tak berpasangan dengan Prabowo.

"Tanpa berpasangan dengan Prabowo, peluang Gibran menjadi wapres lagi relatif kecil, bahkan kecil kemungkinan sosok lain mau berpasangan dengan Gibran," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Prabowo-Gibran tetap menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI selama dua periode.

"Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja," ucap Jokowi, Kamis (22/1) kemarin.