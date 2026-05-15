Joksyn Merilis Gelasan Green Monster, Tertinggi dan Terbatas

Jumat, 15 Mei 2026 – 07:36 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Produsen gelasan layangan Joker Kite Syndicate atau Joksyn meluncurkan varian terbaru Joksyn Virex bertepatan dengan usia ke-6 Gelasan Joksyn tahun ini.

"Kami meluncurkan edisi terbatas enam tahun Joksyn. Ini merupakan kasta tertinggi dari Gelasan Joksyn, menyusul kesuksesan Gelasan Joksyn Green Monster yang dirilis 2020,” ujar CEO Joksyn Sjah Noer, Jumat (15/5).

Menurut Sjah Noer, selain berbahan impor yang berkualitas, Joksyn Virex memiliki aplikasi gelasan yang sangat tinggi.

“Belum pernah ada yang menggunakan. Kami memproduksi terbatas hanya 300 kelos. Terbagi menjadi dua, yaitu kategori molor untuk ukuran benang 0,20 dan kategori mati total alias matot untuk ukuran benang 0,23,” katanya.

"Untuk edisi terbatas ini hanya dikemas dengan panjang 6000 yard dan kelos stainless steel bergrafir tulisan Joksyn di bagian bawahnya, pertanda itu adalah produk original Joksyn,” ujarnya.

Pihaknya menggaransi Joksyn Virex akan merajai langit ketika diadu. Pasalnya, Joksyn Virex menggunakan aplikasi yang sangat tinggi dan sengaja dirancang untuk turnamen besar.

Sejauh ini penjualannya melalui media sosial seperti Facebook, YouTube, Tiktok atau platform toko online Indonesia.

Per 2026 ini Joksyn sudah memproduksi gelasannya dengan menggunakan mesin.