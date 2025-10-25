Close Banner Apps JPNN.com
Jon Pulih dari Operasi, Bon Jovi Umumkan Tur Dunia 2026 ‘Forever'

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 17:54 WIB
Jon Pulih dari Operasi, Bon Jovi Umumkan Tur Dunia 2026 'Forever'
Personel Bon Jovi. Foto: Instagram/bonjovi

jpnn.com, JAKARTA - Grup band rock legendaris Bon Jovi resmi mengumumkan tur konser dunia mereka bertajuk Forever, yang akan digelar mulai 7 Juli hingga 4 September 2026.

Tur ini menjadi yang pertama setelah sang vokalis, Jon Bon Jovi, menjalani operasi pita suara pada 2022.

Dilansir dari Deadline, rangkaian konser akan berlangsung di Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia.

Kota-kota yang akan disinggahi antara lain New York pada 7, 9, 12, dan 14 Juli, Edinburgh pada 28 Agustus, Dublin pada 30 Agustus, serta London pada 4 September.

Jon Bon Jovi mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa kembali ke panggung setelah masa pemulihan yang panjang.

“Ada banyak kebahagiaan dalam pengumuman ini, kebahagiaan karena kami bisa berbagi malam-malam ini bersama para penggemar kami yang luar biasa, dan kebahagiaan karena band ini bisa tetap bersama,” ujarnya.

Tur ini menjadi momen emosional bagi Bon Jovi, terutama setelah perjuangan Jon menghadapi operasi yang sempat membuatnya kehilangan kemampuan bernyanyi.

Kisah pemulihannya sebelumnya telah diabadikan dalam film dokumenter berjudul Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story.

Bon Jovi kembali ke panggung lewat tur dunia 2026 bertajuk Forever setelah Jon Bon Jovi pulih.

