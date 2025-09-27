Jonatan Christie Bikin Alwi Farhan Membumi di Semifinal Korea Open 2025

Sabtu, 27 September 2025 – 17:13 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis Jonatan Christie tampil di final Korea Open 2025 setelah memenangi duel melawan Alwi Farhan.

?Berlaga di Suwon Gymnasium, Sabtu (27/9) tunggal putra kelahiran 15 September 1997 itu raih kemenangan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-14, 21-15.

Pada laga ini juara All England 2024 itu mengaku mencoba meredam permainan agresif Alwi.

Dengan bermain lebih tenang, peraih medali emas Asian Games 2018 itu akhirnya bisa menang dalam tempo 1 jam 18 menit.

“Pada gim pertama setelah saya unggul lumayan banyak, Alwi mengubah permainan dengan semakin agresif.”

“Mengagetkan. Tapi di gim kedua dan ketiga saya coba lebih sabar dan menggunakan pengalaman saya,” ujar Jojo -sapaan akrab Jonatan-.

Dengan hasil ini, pemain binaan PB Tangkas itu akan jumpa pemenang laga antara Anders Antonsen (Denmark) melawan Chou Tien Chen (Taiwan).

Raihan di Korea Open 2025 menjadi yang kedua buat Jonatan Christie mampu tembus partai final.