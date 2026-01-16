Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jonatan Christie & Putri KW Hadapi Tembok Besar di Perempat Final India Open 2026

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:44 WIB
Jonatan Christie saat tampil di India Open 2026. Foto: PBSI

jpnn.com - Langkah Jonatan Christie dan Putri Kusuma Wardani menuju semifinal India Open 2026 dipastikan tidak akan mudah.

Jojo -sapaan Jonatan- dan Putri KW menjadi wakil Merah Putih yang masih tersisa di perempat final turnamen BWF Super 750 itu.

Namun, kedua pemain tersebut harus menghadapi lawan yang selama ini selalu menjadi batu sandungan.

Baca Juga:

Jonatan Christie dijadwalkan berhadapan dengan tunggal putra Prancis  Christo Popov.

Head to head Jojo sejauh ini belum berpihak kepada Jojo, yang selalu gagal meraih kemenangan dari dua pertemuan melawan pemain berusia 23 tahun itu.

Pertemuan pertama terjadi pada China Open 2025. Saat itu, Jojo harus menyerah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 12-21, 21-13, 16-21.

Baca Juga:

Kemudian, pada duel berikutnya di BWF World Tour Finals 2025, peraih emas Asian Games 2018 itu sempat membuka laga dengan kemenangan 21-18 di gim pertama.

Namun, Jojo akhirnya kembali harus mengakui keunggulan Popov pada dua gim berikutnya, masing-masing dengan skor 16-21, 13-21.

TAGS   Jonatan Christie  Putri KW  India Open 2026  Putri Kus Wisnu Wardani  India Open 
