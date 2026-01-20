Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jonatan Christie Tembus 16 Besar All England 2026, Masih Butuh Adaptasi

Kamis, 05 Maret 2026 – 00:40 WIB
Pebulu tangkis Jonatan Christie berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie tembus 16 besar All England 2026 setelah meraih kemenangan atas wakil Singapura Jia Heng Jason Teh.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3) tunggal putra kelahiran 15 September 1997 itu menang dengan skor 21-11, 10-21, 21-15.

Pada laga ini pebulu tangkis asal klub PB Tangkas tersebut mengaku masih beradaptasi dengan kondisi arena pertandingan.

Menurut peraih medali emas Asian Games 2018 itu terjadi perbedaan kondisi lapangan sehingga membuat dirinya harus ekstra kerja keras untuk bisa meraih kemenangan.

“Tidak menyangka shuttlecocknya lumayan berat dan tidak ada angin, mirip dengan kondisi di All England 2024 tapi laju bolanya lebih lambat,” katanya. 

“Jadi, memang lebih banyak menggunakan tenaga, banyak menggunakan power. Harus lebih sabar lagi dan lebih tenang,” ungkap pria yang akrab disapa Jojo itu.

Dengan kemenangan ini, tunggal putra ranking empat dunia tersebut akan jumpa wakil Taiwan Lin Chun-Yi.

Pada laga sebelumnya tercatat juara Taipei Open 2024 itu mengalahkan rekan satu negaranya yakni Wang Tzu Wei dengan skor 21-16, 21-17.

Jonatan Christie memulai perjuangan di babak pertama All England 2026 dengan menang atas wakil Singapura Jia Heng Jason Teh.

