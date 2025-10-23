Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara atas Kasus Vape Berisi Obat Keras

Kamis, 23 Oktober 2025 – 17:35 WIB
Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara atas Kasus Vape Berisi Obat Keras - JPNN.COM
Pesinetron Jonathan Frizzy. Foto: Firda Junita

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy divonis delapan bulan penjara oleh majelis hakim terkait kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate.

Dalam sidang putusan, pria 43 tahun itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

"Menyatakan terdakwa Jonathan Frizzy Arques Simanjuntak alias Ijonk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum," ujar ketua majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (22/10).

Baca Juga:

Oleh karena itu, majelis hakim memvonis Jonathan Frizzy dengan hukuman pidana penjara selama 8 bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ucap ketua majelis hakim.

Ketua majelis hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan.

Baca Juga:

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat keras ilegal.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum," ucap ketua majelis hakim. (mcr7/jpnn)

Aktor Jonathan Frizzy divonis delapan bulan penjara oleh majelis hakim terkait kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate.

Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jonathan frizzy  pidana  vape  obat keras 
BERITA JONATHAN FRIZZY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp