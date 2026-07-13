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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jonathan Ungkap Kronologi Meninggalnya Temon

Senin, 13 Juli 2026 – 17:44 WIB
Jonathan Ungkap Kronologi Meninggalnya Temon - JPNN.COM
Komedian Simson Rarameha Ngadang atau dikenal Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7). Foto: Instagram/temontemplar27

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Simson Rarameha Ngadang atau dikenal Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7).

Adik mendiang Temon, Jonathan mengatakan sang kakak masih sempat tertawa dan bercengkrama bersama keluarga pada Minggu pagi.

Namun kemudian, Temon mengeluhkan soal rasa sakit di dada kirinya.

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"Masih ngobrol sama kita-kita, keluarga. Masih ketawa-ketawa apa gitu, ya. Terus tiba-tiba jam tujuh begitu, ya, dia dada kirinya sakit banget begitu, sampai dia nangis," ujar Jonathan di GPIB Effatha, Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (12/7).

Melihat kondisi Temon tersebut, pihak keluarga lantas langsung membawanya ke rumah sakit terdekat.

"Terus kakak gue yang cewek ikut nangis juga. Dia bilang, 'Kakak kenapa?' Begitu. 'Aduh, dada aku sakit sekali' begitu. 'Aku bawa ke rumah sakit saja'. Ya, sudah, ayo kami bawa ke rumah sakit terdekat. Rumah kami, kan, dekat Mampang, kami bawa ke Rumah Sakit Mampang," ucap Jonathan.

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Walaupun sempat mendapat perawatan medis, tetapi takdir ternyata berkata lain.

Temon mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan penanganan medis sekitar satu jam berikutnya.

Komedian Simson Rarameha Ngadang atau dikenal Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7).

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TAGS   Temon  Adik Temon  meninggal dunia  rumah sakit  Serangan Jantung 
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