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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jordan Henderson Pilih Gabung Bersama Chelsea

Selasa, 04 Agustus 2026 – 00:23 WIB
Jordan Henderson Pilih Gabung Bersama Chelsea - JPNN.COM
Jordan Henderson saat masih berseragam Liverpool. Foto: Twitter @JHenderson

jpnn.com, JAKARTA - Jordan Henderson memilih bergabung bersama Chelsea.

The Blues mengumumkan kedatangan gelandang senior asal Inggris itu dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Brentford.

"Melihat besarnya klub ini, sosok manajer yang sangat saya kagumi, serta kualitas para pemainnya, ini adalah kesempatan besar yang tidak mungkin saya tolak," kata Henderson dalam pernyataan setelah resmi gabung pada Senin.

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Mantan kapten Liverpool itu dikontrak dengan durasi dua tahun, yang akan membuatnya berada di Stamford Bridge hingga 2028.

Pemain berusia 36 tahun itu juga mengatakan terkesan dengan besarnya keinginan para pemilik klub untuk membawa Chelsea meraih kesuksesan dan terus bergerak ke arah yang benar.

Henderson bergabung setelah menjalani musim 2025/26 bersama Brentford. Dia mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi, performa yang membawanya masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026.

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Karier Henderson dimulai dari akademi Sunderland sebelum hijrah ke Liverpool pada 2011.

Selama 12 musim di Anfield, dia tampil dalam 492 pertandingan di semua ajang dan menjadi kapten saat The Reds menjuarai Liga Inggris pada 2020.

The Blues Chelsea mengumumkan kedatangan gelandang senior asal Inggris Jordan Henderson dengan status bebas transfer.

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TAGS   Jordan Henderson  Chelsea  Liga Inggris  Brentford 
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