JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jordi Amat Mulai Nyaman Menjalani Peran Baru di Persija

Selasa, 17 Februari 2026 – 17:29 WIB
Jordi Amat Mulai Nyaman Menjalani Peran Baru di Persija - JPNN.COM
Selebrasi Jordi Amat seusai membawa Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Jordi Amat mulai menikmati peran barunya di Persija Jakarta saat menghadapi Bali United pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu dipasang menjadi gelandang saat tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2).

Mantan penggawa Espanyol itu mengaku enjoy menjalani peran barunya menjadi gelandang dengan duet bersama Fabio Calonego.

Sepanjang laga pemain keturunan Sulawesi Utara tersebut membuat persentase 91% operan sukses dengan dua di antaranya menjadi peluang.?

Adapun dalam berduel di lini tengah juga dimenangkan Jordi sebanyak tiga kali dan melakukan 11 kali bantuan saat bertahan.

Sontak statistik tersebut membuat mantan penggawa Johor Darul Ta'zim itu menyabet gelar pemain terbaik saat melawan Bali United.

Jordi sendiri mengaku senang dengan pencapaian di laga melawan Serdadu Tridatu menjadi pemain terbaik saat menjalani posisi barunya.

Pemilik 22 caps di Timnas Indonesia itu lebih memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang bermain luar biasa untuk mempersembahkan kemenangan di laga lawan Bali United.

Jordi Amat mulai menikmati peran barunya di Persija Jakarta setelah menjadi pemain terbaik menghadapi Bali United, Minggu (15/2)

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Fabio Calonego  Jordi Amat  Super League 
