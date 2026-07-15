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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jordi Amat Ungkap Hasil TC Bali, Persiapan Timnas Menuju Piala AFF Kian Matang

Rabu, 15 Juli 2026 – 14:09 WIB
Jordi Amat Ungkap Hasil TC Bali, Persiapan Timnas Menuju Piala AFF Kian Matang - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memimpin latihan anak asuhannya menjelang tampil pada ajang ASEAN Championships 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 terus menunjukkan perkembangan positif.

Setelah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Gianyar, sejak 5 Juli, bek senior Jordi Amat memastikan kondisi skuad Garuda semakin matang untuk menghadapi turnamen Asia Tenggara tersebut.

Menurut Jordi, seluruh pemain menunjukkan komitmen tinggi selama menjalani latihan.

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Intensitas yang diberikan tim pelatih dinilai mampu meningkatkan kesiapan fisik maupun taktik para pemain, termasuk lewat laga uji coba internal yang baru saja digelar.

"Saya pikir ini adalah pekan yang sangat bagus. Kami bekerja sangat keras, dan hari ini kami menyelesaikannya dengan laga uji coba internal," kata Jordi Amat.

Bek berpengalaman itu mengungkapkan hasil TC di Bali menjadi modal penting sebelum Timnas Indonesia memasuki fase akhir persiapan.

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Ia menilai perkembangan tim sejauh ini berjalan sesuai harapan.

Jordi juga mengingatkan skuad Garuda masih memiliki waktu beberapa pekan untuk memaksimalkan persiapan sebelum menjalani laga perdana Piala AFF 2026. 

Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengungkapkan perkembangan persiapan Timnas Indonesia selama TC di Bali.

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TAGS   Jordi Amat  Timnas Indonesia  Piala AFF  Bali 
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