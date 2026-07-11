Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jorge Jesus Ungkap Nasib Ronaldo, Masih Dipanggil atau Dicoret dari Timnas Portugal

Sabtu, 11 Juli 2026 – 13:47 WIB
Jorge Jesus Ungkap Nasib Ronaldo, Masih Dipanggil atau Dicoret dari Timnas Portugal - JPNN.COM
Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih baru Timnas Portugal langsung memunculkan satu pertanyaan besar.

Apakah Cristiano Ronaldo masih akan menjadi bagian dari skuad Selecao das Quinas?

Dalam konferensi pers perdananya usai resmi menggantikan Roberto Martinez, Jesus akhirnya memberikan jawaban yang membuat publik penasaran. 

Baca Juga:

Pelatih berusia 72 tahun itu belum memberikan kepastian mutlak, tetapi juga tidak menutup peluang bagi Ronaldo untuk terus memperkuat Portugal.

Menurut Jesus, keputusan memanggil Ronaldo sepenuhnya akan bergantung pada kondisi fisik dan performanya di level klub. 

Selama sang megabintang masih mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi tim nasional, pintu Timnas Portugal tetap terbuka.

Baca Juga:

"Selama dia masih bermain dan layak dipanggil, saya akan memilihnya. Semua tentu berdasarkan apa yang terbaik untuk tim nasional," ujar Jesus dikutip dari Reuters.

Pelatih yang dikontrak hingga Piala Dunia 2030 itu mengaku belum berbicara langsung dengan Ronaldo mengenai masa depannya bersama timnas. 

Pelatih Portugal Jorge Jesus mengungkapkan peluang Cristiano Ronaldo dipanggil kembali ke timnas. Ia tidak menutup peluang tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cristiano Ronaldo  Piala Dunia  Jorge Jesus  Timnas Portugal 
BERITA CRISTIANO RONALDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp