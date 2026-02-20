Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jorge Lorenzo Bongkar Peluang Juara Marc Marquez di MotoGP 2026

Jumat, 20 Februari 2026 – 17:30 WIB
Marc Marquez di atas Ducati 93. Foto: Mohd Rasfan/AFP

jpnn.com - Jorge Lorenzo memberikan pandangannya soal peluang juara Marc Marquez pada musim MotoGP 2026.

Menurut Lorenzo, pembalap asal Spanyol itu menjadi kampiun masih sangat besar, terutama karena kombinasi faktor teknis motor dan perubahan pendekatan balap sang rider.

Marquez kembali menempatkan diri sebagai kandidat terkuat setelah tampil luar biasa pada musim sebelumnya.

Pembalap Ducati Lenovo itu mencatat dominasi nyaris sempurna dengan menaklukkan sebagian besar seri yang diikutinya di MotoGP 2025.

Lorenzo menilai dominasi tersebut berpotensi berlanjut.

Kompatriot Marquez asal Spanyol itu menyebut performa motor Ducati menjadi salah satu faktor utama yang membuat The Baby Alien makin sulit ditandingi.

"Saat ini saya berada bersama KTM, dan harus diakui ini bukan kabar baik bagi kami."

"Ducati telah membuat lompatan besar, kekurangan yang belum teratasi pada 2025 kini berhasil mereka benahi sepenuhnya di 2026," ucap Lorenzo.

