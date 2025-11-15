Jorge Martin Hadapi Dilema Besar di MotoGP Valencia 2025

Sabtu, 15 November 2025 – 10:13 WIB

jpnn.com - Jorge Martin kembali turun lintasan di MotoGP Valencia, tetapi bukan dengan kondisi ideal seorang juara dunia.

Musim 2025 yang penuh cedera membuat Martin memilih menahan ambisi dan tampil jauh lebih hati-hati.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku bahwa empat cedera sepanjang musim membuat tubuhnya belum kembali pulih 100 persen.

Belum 100 Persen Pulih

Martin memperkirakan kondisinya baru berada di kisaran 60–70 persen, sebuah angka yang jelas jauh dari standar performa seorang juara dunia.

"Sudah tujuh minggu saya tidak menyentuh motor apa pun. Motor pertama yang saya kendarai hanya skuter di paddock kemarin."

"Jadi, kembali naik motor MotoGP bukan hal mudah," ucap rider Aprilia Racing itu dilansir Crash.

Dilema Jorge Martin

Martin mengaku merasa baik saat kembali memacu motor, tetapi justru itu yang membuat dirinya harus menahan diri.

"antangan tersulit adalah tidak melakukan akselerasi maksimal," tambahnya.