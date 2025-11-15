Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jorge Martin Hadapi Dilema Besar di MotoGP Valencia 2025

Sabtu, 15 November 2025 – 10:13 WIB
Jorge Martin Hadapi Dilema Besar di MotoGP Valencia 2025 - JPNN.COM
Jorge Martin. Foto: motogp

jpnn.com - Jorge Martin kembali turun lintasan di MotoGP Valencia, tetapi bukan dengan kondisi ideal seorang juara dunia.

Musim 2025 yang penuh cedera membuat Martin memilih menahan ambisi dan tampil jauh lebih hati-hati.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku bahwa empat cedera sepanjang musim membuat tubuhnya belum kembali pulih 100 persen.

Baca Juga:

Belum 100 Persen Pulih

Martin memperkirakan kondisinya baru berada di kisaran 60–70 persen, sebuah angka yang jelas jauh dari standar performa seorang juara dunia.

"Sudah tujuh minggu saya tidak menyentuh motor apa pun. Motor pertama yang saya kendarai hanya skuter di paddock kemarin."

"Jadi, kembali naik motor MotoGP bukan hal mudah," ucap rider Aprilia Racing itu dilansir Crash.

Baca Juga:

Dilema Jorge Martin

Martin mengaku merasa baik saat kembali memacu motor, tetapi justru itu yang membuat dirinya harus menahan diri.

"antangan tersulit adalah tidak melakukan akselerasi maksimal," tambahnya.

Jorge Martin kembali turun lintasan di MotoGP Valencia, tetapi bukan dengan kondisi ideal seorang juara dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jorge Martin  motogp valencia 2025  MotoGP Valencia  MotoGP 2025 
BERITA JORGE MARTIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp