Jorge Martin: Ini Musim Sangat Bersejarah Bagi Marc Marquez

Jumat, 26 September 2025 – 08:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Ducati Marc Marquez selangkah lagi menjadi juara dunia MotoGP 2025.

Jorgen Martin, juara bertahan MotoGP, menyatakan bahwa tahun ini merupakan musim yang sangat bersejarah bagi Marc Marquez yang tinggal menunggu waktu menjadi juara dunia lagi.

"Ini musim yang bersejarah, jadi selamat untuk Marc,” kata Jorge Martin dalam laman Crash pada Jumat (26/9).

Marquez yang memimpin 182 poin di puncak klasemen, hanya perlu melebarkan jaraknya menjadi 185 poin dari pesaing terdekatnya Alex Marquez untuk memastikan juara dunia ketujuhnya atau kesembilan dalam semua kelas.

Martin menyebut musim ini "salah satu comeback terhebat dalam sejarah olahraga".

Dia juga menyebut Marquez teladan setelah perjuangannya melawan cedera.

Marquez terakhir kali menjadi juara pada 2019, namun satu tahun kemudian cedera parah membuatnya kesulitan kembali ke penampilan terbaiknya.

“The Baby Alien” tak kunjung kembali ke performa terbaiknya, sebelum pindah ke tim Gresini pada 2024, yang membuatnya perlahan kembali.