Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jorge Martin: Musim 2025 yang Buruk Tak Akan Menentukan Karierku

Rabu, 26 November 2025 – 09:25 WIB
Jorge Martin: Musim 2025 yang Buruk Tak Akan Menentukan Karierku - JPNN.COM
Tekad Jorge Martin untuk MotoGP 2026. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Jorge Martin menutup MotoGP 2025 bukan sebagai juara bertahan, bukan pula sebagai penantang gelar—melainkan sebagai pembalap yang terus berperang dengan rasa sakit.

Cedera berkepanjangan membuat musimnya berantakan, menyingkirkan semangat kompetitif yang setahun lalu membawanya merengkuh gelar dunia bersama Pramac Racing.

Dari 22 seri yang digelar, Martin hanya hadir di delapan. Dunia balap yang biasanya riuh dengan persaingannya, justru terasa sepi.

Baca Juga:

Motor yang harusnya jadi senjata utama, lebih sering tertinggal di garasi.

Satu-satunya kilau tipis musim ini hadir di GP Hungaria, ketika dia berhasil finis keempat.

Namun, itu pun tak mampu mengangkat posisinya di klasemen, yang berhenti di urutan ke-21 dengan hanya 34 poin—angka yang tentu terasa asing bagi seorang juara dunia.

Baca Juga:

Alih-alih tenggelam dalam keterpurukan, Martin justru menemukan sesuatu yang lebih dalam dari musim penuh luka ini.

“Saya hanya belajar dari musim lalu, saat menjadi juara dunia. Dari musim ini, aku sudah belajar lebih banyak,” ujar Martin dengan penuh tekad.

Cedera berkepanjangan, Jorge Martin menutup MotoGP 2025 bukan sebagai juara bertahan, bukan pula penantang gelar. Namun, dia bertekad bangkit di MotoGP 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jorge Martin  MotoGP  MotoGP 2026  juara dunia motogp 
BERITA JORGE MARTIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp