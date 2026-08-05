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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jorge Martin Punya Firasat Besar Menjelang MotoGP Inggris 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 06:50 WIB
Jorge Martin Punya Firasat Besar Menjelang MotoGP Inggris 2026 - JPNN.COM
Pembalap Aprilia Jorge Martin. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Jeda musim panas diyakini menjadi momen penting bagi Jorge Martin untuk mengisi ulang tenaga sebelum kembali bertarung di MotoGP Inggris 2026.

Pebalap Aprilia itu percaya pertarungan menuju gelar juara dunia akan makin panas mulai seri di Silverstone.

Martin saat ini masih bertengger di puncak klasemen sementara. Namun, posisinya belum sepenuhnya aman karena empat pesaing terdekat masih berada dalam jarak yang sangat tipis.

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Keunggulan 14 poin atas Ai Ogura membuat Martin belum bisa bernapas lega. Marc Marquez, Marco Bezzecchi, hingga Fabio Di Giannantonio juga masih berpeluang besar menggusur posisi teratas.

Silverstone Jadi Titik Awal

Bagi Martin, libur kompetisi dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi sekaligus meningkatkan kebugaran. Dia merasa kembali ke lintasan dengan kondisi yang jauh lebih siap.

"Libur musim panas memberi banyak manfaat. Saya bisa beristirahat, tetap berlatih, dan akhirnya menyelesaikan tantangan bersepeda yang sudah lama saya rencanakan bersama teman-teman," ucapnya.

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Rider asal Spanyol itu menilai persaingan pada paruh kedua musim bakal berlangsung jauh lebih sengit dibanding sebelumnya.

"Saya sangat antusias kembali bekerja bersama Aprilia. Kami memasuki periode yang sangat penting dan target kami jelas, yaitu memberikan kemampuan terbaik di setiap balapan," katanya.

Jorge Martin datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan firasat besar. Namun, empat rival masih membayangi.

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TAGS   MotoGP  Jorge Martin  motogp inggris 2026  MotoGP 2026 
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