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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jorge Martin Ramal Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ini Calon Lawannya di Final

Jumat, 10 Juli 2026 – 09:21 WIB
Jorge Martin Ramal Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ini Calon Lawannya di Final - JPNN.COM
Jorge Martin menjagokan Spanyol juara Piala Dunia 2026: Karim Jaafar/AFP

jpnn.com - Pembalap MotoGP Jorge Martin ikut meramaikan euforia Piala Dunia 2026.

Di sela persiapannya menghadapi MotoGP Jerman, Martin melontarkan prediksi yang berbeda dari mayoritas pencinta sepak bola.

Saat banyak pihak menjagokan Argentina, Prancis, atau Inggris sebagai calon finalis, Martin lebih percaya kepada negaranya sendiri, Spanyol.

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Menariknya lagi, dia menilai Norwegia akan menjadi lawan La Furia Roja pada partai puncak.

Rider berjuluk Martinator itu bahkan yakin Inggris bakal menjadi korban kejutan Erling Haaland dan kolega pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

"Kalau menurut saya, Norwegia akan bisa mengalahkan Inggris. Di pertandingan lain, Spanyol juga akan melewati Belgia," ucapnya.

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Martin kemudian membeberkan prediksi lanjutan hingga laga final. Menurutnya, Spanyol memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan langkah Prancis sebelum akhirnya mengangkat trofi juara.

"Setelah itu Spanyol akan menyingkirkan Prancis. Di final kami akan menghadapi Norwegia dan saya berharap Spanyol yang menjadi juaranya," tambahnya.

Pembalap MotoGP Jorge Martin ikut meramaikan euforia Piala Dunia 2026. Dia memprediksi Spanyol menjadi juara. Siapa lawannya?

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TAGS   Spanyol  Piala Dunia 2026  Jorge Martin  Piala Dunia  MotoGP 
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