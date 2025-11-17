Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jorji Dipastikan Tak Berangkat ke Australia Open 2025, PBSI: Terlalu Berisiko

Senin, 17 November 2025 – 19:58 WIB
Jorji Dipastikan Tak Berangkat ke Australia Open 2025, PBSI: Terlalu Berisiko - JPNN.COM
Gregoria Mariska Tunjung absen di Australia Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung dipastikan tidak akan ambil bagian dalam gelaran Australia Open 2025.

Keputusan itu diambil setelah tim pelatih menilai kondisi fisik Jorji -sapaan Gregoria- belum memungkinkan seusai tampil impresif hingga mencapai final Kumamoto Masters 2025.

Kondisi Fisik Belum Pulih

Pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari menjelaskan bahwa Jorji mengalami kelelahan setelah melalui rangkaian laga berat di Jepang.

Baca Juga:

Menurut Imam, waktu pemulihan yang tersedia terlalu singkat untuk memaksa Jorji kembali tampil di Australia Open 2025.

"Hasil pemantauan dan penilaian, Gregoria masih memerlukan recovery lebih panjang untuk kembali turun bertanding."

"Pemulihan singkat dengan waktu yang tersisa plus perjalanan jauh dari Jepang menuju Australia beresiko pada kebugaran fisiknya," ucap Imam.

Baca Juga:

Sejumlah Pemain Indonesia Absen

Jorji bukan satu-satunya wakil Merah Puth yang mundur dari turnamen BWF Super 500 tersebut.

Sebelumnya, beberapa nama telah lebih dulu dipastikan absen, seperti Anthony Sinisuka Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah, pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Komang Ayu Cahya, serta ganda putra Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.

Gregoria Mariska Tunjung dipastikan tidak akan ambil bagian dalam gelaran Australia Open 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gregoria Mariska Tunjung  Australia Open 2025  Jorji  Australia Open 
BERITA GREGORIA MARISKA TUNJUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp