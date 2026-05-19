Jose Enrique Jatuh Hati pada Liga Indonesia, Persik Kediri Segera Ambil Keputusan?

jpnn.com - Jose Enrique membuka peluang besar untuk tetap berkarier di Indonesia setelah tampil menggila bersama Persik Kediri sepanjang Super League 2025/26.

Striker asal Spanyol itu kini tinggal menunggu pembicaraan dengan manajemen Macan Putih terkait masa depannya musim depan.

Di musim debutnya, Jose Enrique langsung menjelma menjadi mesin gol Persik. Penyerang berusia 30 tahun tersebut sukses mencetak 13 gol dan satu asis dari 33 pertandingan, sekaligus masuk daftar striker asing paling tajam.

Ketajaman Jose Enrique membuat namanya mulai dibicarakan banyak klub. Namun sang pemain menegaskan Indonesia masih menjadi tempat favoritnya untuk melanjutkan karier profesional.

"Saya sangat suka Indonesia dan sepak bola di sini. Kompetisinya berat, ketat, dan sangat menantang. Saat ini saya belum punya rencana bermain di negara lain karena Indonesia masih jadi prioritas saya," ungkap Jose Enrique.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat pemain 30 tahun tersebut ingin bertahan di Super League. Kini keputusan ada di tangan manajemen Persik Kediri yang belum membuka pembicaraan kontrak baru.

Jose Enrique mengakui fokusnya saat ini masih tertuju pada laga terakhir menghadapi Persebaya pada 23 Mei mendatang meski dirinya dipastikan absen dalam pertandingan tersebut.

"Belum ada diskusi soal kontrak baru dengan manajemen. Kami masih fokus menyelesaikan musim ini dahulu. Setelah pertandingan terakhir nanti baru kita lihat bagaimana masa depan saya," katanya.