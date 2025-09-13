Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Joseph/Syafiqa Rajut Asa Raih Gelar Juara di Doubles Special Championships 2025

Sabtu, 13 September 2025 – 22:41 WIB
Joseph/Syafiqa Rajut Asa Raih Gelar Juara di Doubles Special Championships 2025 - JPNN.COM
Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya saat berlaga pada ajang Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025 di DYSCWIBC, Serpong, Tangerang Selatan. Foto: Dokumentasi CWIBC

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan asal klub Gideon Badminton Academy, Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya mencoba mengembalikan kepercayaan diri saat tampil di Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.

Keduanya mampu tampil apik dengan melangkah ke jauh di turnamen spesialis ganda yang digelar sejak 2009 itu setelah menang atas wakil tuan rumah, Ardiola Dionilo/Nadia Pritasari dengan skor 21-12, 12-21, 21-15.

Sejak awal baik Joseph maupun Syafiqa mencoba untuk bisa tampil baik untuk meraih gelar juara.

Baca Juga:

Dengan tekad tinggi akhirnya keduanya mampu melangkah jauh dalam turnamen yang digelar di DYSCWIBC, Serpong, Tangerang Selatan.

“Lelah sudah pasti, tapi kami harus konsisten bertanding. Tidak ada persiapan khusus. Saya hanya mencoba beristirahat untuk rekondisi fisik,” ujar Joseph.

Sejauh ini Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya mencoba meraih gelar juara setelah tidak tampil maksimal sepanjang turnamen di 2025.

Baca Juga:

Pada turnamen terakhir di Sirnas A Yogyakarta hanya mampu melangkah hingga babak perempat final.

Menarik ditunggu pertandingan partai puncak yang mempertandingkan pasangan Joseph/Syafiqa.

Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Syafiqa Aliya merajut asa di turnamen Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025  Joseph/Syafiqa  bulu tangkis  PBSI 
BERITA YONEX-SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp