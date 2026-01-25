Josh Groban Kembali Konser di Jakarta, Raisa Jadi Penampil Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Josh Groban dipastikan akan segera kembali menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk 'Josh Groban - Gems World Tour 2026' bakal digelar di Grand Ballroom - The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta pada 15 Februari 2026.

Konser yang dipromotori oleh Color Asia Live itu merupakan pertunjukan solo show pertama Josh Groban di Jakarta dalam 10 tahun terakhir.

Rangkaian tur Josh Groban tersebut akan menyambangi 21 kota dan singgah di Jakarta, sebelum ditutup di Amsterdam.

Konser spesial itu siap menampilkan produksi lintas karier yang menghadirkan lagu-lagu ikonis dari album Gems, semuanya dibawakan dengan vokal kuat dan ungkapan intim yang menjadi ciri khas penampilan live Josh Groban.

Bertepatan dengan momen Valentine, konser eksklusif itu bakal menghadirkan pengalaman yang intim, hangat, romantis, dan berkelas dunia bagi para penggemar Josh Groban di Indonesia.

David Ananda, Managing Director, Color Asia Live mengungkapkan Gems World Tour 2026 merupakan momentum yang sangat dinanti karena merupakan tur dunia pertama Josh Groban dalam 10 tahun terakhir.

"Kami melihat antusiasme besar dari penggemar Indonesia, dan ingin menghadirkan pengalaman yang benar-benar premium, konser eksklusif, intim, dan berkelas dunia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panin Bank sebagai title sponsor yang mendukung hadirnya Josh Groban di Indonesia," kata David Ananda.