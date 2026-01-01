Joshua Ibarra Bersinar, Dewa United Banten Berjaya di Derbi Tangerang

Kamis, 22 Januari 2026 – 02:29 WIB

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten memenangi derbi Tangerang saat jumpa Hawks di pekan ketiga IBL 2026.

Bertandang di Indoor Stadium Sport Center, Rabu (21/1) tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 86-69.

Pada laga ini Joshua Ibarra menjadi top skor dengan catatan 16 poin, 11 rebound.

Pemain lainnya yaitu DJ Cooper menyusul dengan mencatat 12 poin, serta 10 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Erick Ibrahim Junior berkontribusi lewat 12 poin.

Dio Tirta menyumbang 11 poin dan Bryan Korisano menutup dengan 10 angka.

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe mengaku senang dengan kontribusi semua pemainnya di laga ini.

Dengan strategi yang diterapkan membuat semua pemain harus berkontribusi baik dari sisi poin, bertahan maupun rebound.