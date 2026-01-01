Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Joshua Ibarra Bersinar, Dewa United Banten Berjaya di Derbi Tangerang

Kamis, 22 Januari 2026 – 02:29 WIB
Joshua Ibarra Bersinar, Dewa United Banten Berjaya di Derbi Tangerang - JPNN.COM
Pebasket Joshua Ibarra saat berlaga pada ajang IBL 2026 bersama Dewa United Banten menghadapi Tangerang Hawks di Indoor Stadium Sport Center, Rabu (21/1). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten memenangi derbi Tangerang saat jumpa Hawks di pekan ketiga IBL 2026.

Bertandang di Indoor Stadium Sport Center, Rabu (21/1) tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 86-69.

Pada laga ini Joshua Ibarra menjadi top skor dengan catatan 16 poin, 11 rebound.

Baca Juga:

Pemain lainnya yaitu DJ Cooper menyusul dengan mencatat 12 poin, serta 10 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Erick Ibrahim Junior berkontribusi lewat 12 poin.

Dio Tirta menyumbang 11 poin dan Bryan  Korisano menutup dengan 10 angka.

Baca Juga:

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe mengaku senang dengan kontribusi semua pemainnya di laga ini.

Dengan strategi yang diterapkan membuat semua pemain harus berkontribusi baik dari sisi poin, bertahan maupun rebound.

Tim basket Dewa United Banten memenangi derbi Tangerang saat jumpa Hawks di pekan ketiga IBL 2026, Rabu (21/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Joshua Ibarra  Dewa United  Basket  IBL 2026 
BERITA JOSHUA IBARRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp