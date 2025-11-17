Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jotun dan BW LPG Berkolaborasi, Siap Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Senin, 17 November 2025 – 19:24 WIB
Perusahaan cat, Jotun, mengumumkan kerja sama dengan BW LPG, pemilik dan operator kapal pengangkut gas (LPG) terbesar di dunia. Foto: Jotun

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan cat, Jotun, mengumumkan kerja sama dengan BW LPG, pemilik dan operator kapal pengangkut gas (LPG) terbesar di dunia.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatangan antara Jotun dan BW LPG pada 3 Juni 2025.

Kemitraan itu juga menghadirkan Hull Performance Solutions (HPS) 2.0 yang akan mengoptimalkan performa lambung untuk 38 armada kapal tanker raksasa milik BW LPG.

Kolaborasi yang akan bergulir dari 2025 hingga 2028 itu adalah perluasan kolaborasi sejak 2020.

Kesepakatan itu bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi tentang efisiensi bahan bakar, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, teknologi Jotun, HPS 2.0 menghadirkan peningkatan signifikan dibandingkan versi pertama HPS yang diluncurkan pada 2011.

Global Sales Director, Shipping di Jotun Jessica Doyle mengatakan kerja sama Jotun dan BW LPG telah terjalin selama puluhan tahun, bahkan sejak periode Bergesen D.Y. ASA.

"Kolaborasi kami kini mencapai puncak dengan kesepakatan ini yang dibangun berdasarkan rekam jejak yang telah terbukti dan komitmen Jotun terhadap Clean Shipping,” ungkap Jessica dalam siaran persnya, Senin (17/11).

