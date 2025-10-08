Joyland Sessions Edisi Perdana Segera Digelar, Hadirkan TV Girl Hingga L’imperatrice

jpnn.com, JAKARTA - Plainsong Live, promotor konser asal Jakarta, mengumumkan program terbaru yang bernama Joyland Sessions.

Joyland Sessions akan digelar di GBK City Park, Jakarta pada 29-30 November 2025 mendatang.

Adapun Joyland Sessions merupakan versi dari Joyland Festival, hajatan andalan Plainsong Live, dalam skala yang lebih kecil akibat absennya Joyland Festival pada 2025.

Edisi perdana Joyland Sessions bakal menampilkan sederet nama yang disegani dari dunia musik internasional maupun Indonesia, termasuk band nu-disco asal Prancis, L’Imperatrice, serta grup indie pop asal Amerika Serikat yakni TV Girl, sebagai headliner.

Dengan tidak diadakannya Joyland Festival 2025, kehadiran Joyland Sessions diharapkan bisa membantu meringankan kesedihan publik melalui acara yang serupa dari segi semangat walau berbeda dalam hal pelaksanaan.

"Joyland Sessions itu tidak sama dengan Joyland Festival. Skalanya sangat berbeda dan takkan adil untuk memperlakukannya sebagai program yang sama. Itulah sebab kami mengembalikan uang pembeli tiket Joyland Festival,” ungkap Ferry Dermawan, Program Director Plainsong Live.

"Joyland Sessions adalah hal baru yang kami gagas seusai proses pengembalian uang, supaya tahun ini tidak berlalu tanpa berbagi serpihan Joyland denganmu," sambungnya.

Pada edisi perdana, Joyland Sessions akan menjadi penuh kenangan berkat para musisi hebat yang siap tampil di hajatan dua hari tersebut.