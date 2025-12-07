Joyland Sessions, Skala Kecil Tetap Menyenangkan

jpnn.com, JAKARTA - Meski skala penyelenggaraannya tidak sebesar Joyland Festival, Joyland Sessions tetap berlangsung meriah dan menyenangkan.

Joyland Sessions sukses memberi kenangan manis bagi ribuan hadirin pada Sabtu (29/11) dan Minggu (30/11) di GBK City Park, Jakarta.

Adapun Joyland Sessions merupakan program terbaru dari Plainsong Live, promotor konser terkemuka asal Jakarta yang beken lewat hajatan Joyland Festival. Joyland Sessions adalah versi dari Joyland Festival dalam skala yang lebih kecil akibat absennya Joyland Festival pada 2025.

Dengan tidak diadakannya Joyland Festival 2025, kehadiran Joyland Sessions diharapkan bisa membantu meringankan kesedihan publik melalui acara yang serupa dari segi semangat walau berbeda dalam hal pelaksanaan.

"Joyland Sessions itu tidak sama dengan Joyland Festival. Skalanya sangat berbeda dan takkan adil untuk memperlakukannya sebagai program yang sama. Itulah sebab kami mengembalikan uang pembeli tiket Joyland Festival,” ungkap Ferry Dermawan, Program Director Plainsong Live.

"Joyland Sessions adalah hal baru yang kami gagas usai proses pengembalian uang, supaya tahun ini tak berlalu tanpa berbagi serpihan Joyland denganmu," sambungnya.

Hari Pertama Joyland Sessions 2025

Hari pertama, festival musik Joyland Sessions pada Sabtu (29/11) di GBK City Park, Jakarta berlangsung meriah dan penuh kehangatan.