JPU Tuntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani: Enggak Ada Masalah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menanggapi santai tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Aktris 39 tahun tersebut mengaku tak masalah dengan tuntutan JPU, karena menurut Nikita, jaksa memang berhak untuk menuntut para terdakwa.

"Tuntutannya 11 tahun, enggak ada masalah. Itu, kan, tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa, jaksa berhak menuntut, suka-suka dia, yang penting jaksa sudah selesai tuh jaksa enggak ada nuntut-nuntut lagi," ujar Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Semula, dia berpikir bahwa tuntutan yang dijatuhi oleh JPU lebih dari yang dibacakan hari ini.

Oleh karena itu, Nikita Mirzani menanggapinya santai saat mendengar tuntutan dari JPU.

Saat ini, Nikita Mirzani tengah menyiapkan pledoi atau pembelaannya untuk sidang berikutnya.

"Pledoi minggu depan, lagi nyicil sedikit-sedikit, kan, dikasih waktu minggu depan, nanti pulang bikin pledoi lagi," tuturnya.

Dia sendiri masih tetap optimistis bakal bebas terkait kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang tengah menjeratnya.