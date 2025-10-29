Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

JPX Bikin Gaspol Makin Aman, Diskon Helm Rp150 Ribu Buat Peserta MAT 13!

Rabu, 29 Oktober 2025 – 18:41 WIB
Ada program spesial untuk helm JPX Fox 3. Foto: jpx

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut gelaran Malang Adventure Trail (MAT) ke-13 yang digelar di Lereng Wilis, Kediri, pada 1–2 November mendatang, JPX Helmet hadir memberi kejutan spesial.

Program spesial itu ialah diskon Rp 150.000 untuk helm JPX Fox 3 bagi seluruh peserta.

Langkah itu bukan sekadar promosi, tetapi bentuk dukungan JPX terhadap semangat para rider yang siap menaklukkan trek legendaris MAT.

“Keselamatan adalah prioritas utama kami,” ujar Marketing Communication JPX Helmet Yusuf Syahiir Habiibii, dalam keterangannya, Rabu (29/10).

“Melalui program diskon khusus ini, kami ingin memastikan peserta MAT 13 bisa menikmati petualangan dengan perlindungan terbaik tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.”

Menariknya, peserta langsung dapat voucher diskon setelah mendaftar MAT 13.

Voucher bisa digunakan untuk membeli helm JPX Fox 3 di toko resmi, baik online maupun offline, mulai 27 Oktober hingga 15 November 2025.

Sistemnya pun fleksibel. Sebelum acara dimulai (27–31 Oktober), cukup tunjukkan nomor registrasi untuk klaim diskon.

