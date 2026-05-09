JRP Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2025

jpnn.com, JAKARTA - Jasaraharja Putera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Keuangan (RUPS LK) Tahun Buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pemegang saham sekaligus momentum untuk memperkuat arah strategis perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, perusahaan melaporkan berbagai capaian positif yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025, baik dari aspek keuangan, operasional, maupun tingkat kesehatan perusahaan.

Kinerja dan fundamental perusahaan yang kuat tercermin dari keberhasilan PT Jasaraharja Putera mempertahankan peringkat “AA-” (Double A Minus; Stable Outlook) dari PEFINDO pada 2025. Peringkat tersebut menunjukkan tingkat kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang serta mencerminkan prospek usaha yang stabil di tengah tantangan industri asuransi yang makin dinamis.

Perusahaan juga terus menunjukkan kondisi ketahanan keuangan hingga 31 Desember 2025, Risk Based Capital (RBC) tercatat sebesar 371,90 persen, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 339,78 persen.

Capaian ini berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebesar 120 persen, sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kecukupan modal untuk mendukung pengembangan bisnis dan memenuhi kewajiban kepada para tertanggung.

Dari sisi profitabilitas, JRP membukukan laba bersih sebesar Rp 234,49 miliar, meningkat 41 persen dibandingkan 2024. Pertumbuhan tersebut menunjukkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas risiko, dan efisiensi operasional.

Sejalan dengan pertumbuhan laba, kinerja bisnis Perusahaan juga menunjukkan tren yang positif. Pendapatan asuransi mencapai Rp 1,61 triliun dan peningkatan hasil jasa asuransi tercatat sebesar Rp319,20 miliar, meningkat 10,22 persen dibandingkan tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memperkuat kualitas seleksi risiko pada setiap lini bisnis yang dijalankan.