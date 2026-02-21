JRP Hadirkan Booth Literasi Keuangan & Solusi Perlindungan di Universitas Jember

jpnn.com, JEMBER - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menghadirkan booth literasi keuangan dan solusi perlindungan JRP Aman dalam kegiatan literasi keuangan dan sinergi industri asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia di Universitas Jember, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut menyasar mahasiswa dan civitas akademika sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan generasi muda.

“Partisipasi PT Jasaraharja Putera dalam kegiatan literasi keuangan di lingkungan akademik merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengelolaan risiko dan perlindungan finansial sejak dini," ujar Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris dalam siaran persnya, Sabtu (21/2).

"Kami tidak hanya memberikan edukasi mengenai produk JRP Aman sebagai solusi perlindungan perjalanan dan aset, tetapi juga mendukung kesiapan masyarakat dalam perjalanan mudik secara aman dan nyaman,” sambung dia.

Sementara itu, Branch Manager PT Jasaraharja Putera Surabaya Henry Darmawan menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi dan solusi perlindungan yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mitigasi risiko yang berkelanjutan. Produk JRP Aman diharapkan menjadi solusi perlindungan yang memberikan rasa tenang bagi masyarakat, baik selama perjalanan maupun ketika meninggalkan rumah, sehingga mudik dapat berlangsung dengan lebih aman, nyaman, dan terlindungi,” kata dia.

Pada kesempatan itu Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan turut meninjau booth PT Jasaraharja Putera dan aktivitas edukasi yang berlangsung. Kehadirannya dinilai sebagai dukungan terhadap perluasan literasi keuangan di kalangan akademisi.

Ke depan, JRP menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan dan ekosistem BUMN, guna menghadirkan program literasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.