Jasaraharja Putera Dukung Keselamatan Ribuan Peserta JEC Fun Run 2026

jpnn.com, YOGYAKARTA - Semangat untuk hidup sehat dan kebersamaan masyarakat terus meningkat seiring tingginya partisipasi publik dalam berbagai kegiatan olahraga. Sejalan dengan tren positif tersebut, aspek keselamatan dan perlindungan peserta menjadi elemen krusial dalam setiap penyelenggaraan acara berskala besar.

Komitmen tersebut yang mendorong PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) untuk berperan aktif mendukung penyelenggaraan Jogja Expo Center (JEC) Fun Run 2026.

Sebagai bentuk dukungan nyata, JRP hadir sebagai penyedia perlindungan asuransi bagi seluruh peserta JEC Fun Run 2026 yang diikuti ribuan pelari dari berbagai latar belakang.

Baca Juga: JRP Insurance Raih 2 Penghargaan Sekaligus di Ajang TOP Human Capital Awards

Ajang itu menghadirkan dua kategori lomba, yaitu 3 kilometer (3K) dan 5 kilometer (5K), yang dirancang untuk menjangkau pelari pemula hingga masyarakat yang rutin berolahraga.

Melalui kerja sama tersebut, setiap peserta mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan hingga Rp15.000.000 selama kegiatan berlangsung. Perlindungan ini diberikan untuk memastikan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan rasa aman dan nyaman, tanpa mengabaikan aspek mitigasi risiko.

Cakupan perlindungan meliputi risiko kecelakaan diri yang mungkin terjadi sejak proses registrasi, selama pelaksanaan lomba, hingga kegiatan JEC Fun Run 2026 berakhir. Langkah ini diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi peserta sehingga dapat berpartisipasi secara optimal.

Tidak hanya memberikan perlindungan, PT Jasaraharja Putera juga menghadirkan booth interaktif dan edukasi selama acara berlangsung. Melalui fasilitas ini, peserta dan pengunjung dapat memperoleh informasi seputar pentingnya perlindungan asuransi, manfaat asuransi, serta berbagai solusi perlindungan yang ditawarkan perusahaan.

Kehadiran booth tersebut menjadi sarana interaksi langsung dengan masyarakat guna meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya asuransi dalam mendukung aktivitas sehari-hari.