Jasaraharja Putera Kuasai Pangsa Pasar Nasional & Perkuat Kepemimpinan Suretyship

jpnn.com, JAKARTA - Instrumen Suretyship yang kredibel menjadi faktor penting untuk memastikan kepastian pelaksanaan proyek, tata kelola yang baik, serta mitigasi risiko bagi para pemangku kepentingan.

Seiring meningkatnya kompleksitas proyek dan kebutuhan akan kepastian hukum serta finansial, PT Jasaraharja Putera mengukuhkan perannya sebagai perusahaan asuransi umum yang memimpin pengembangan dan penguatan layanan Suretyship di Indonesia.

Sebagai pelopor suretyship nasional, JRP Insurance secara konsisten menempatkan suretyship sebagai salah satu pilar utama bisnis perusahaan.

Sepanjang 2025, segmen Suretyship memberikan kontribusi signifikan sebesar 38,38 persen terhadap total portofolio premi PT Jasaraharja Putera.

Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap kapabilitas perusahaan dalam menyediakan solusi yang handal, profesional, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan kepemimpinan di segmen suretyship merupakan hasil dari strategi jangka panjang yang dijalankan secara konsisten dan terukur.

Pencapaian pangsa pasar lebih dari 21 persen dan posisi peringkat pertama di industri bukan semata-mata angka.

Hal tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan yang diberikan oleh para mitra dan pemangku kepentingan kepada JRP.