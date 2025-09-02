Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

JRP Insurance Tanamkan Kesadaran Finansial ke Mahasiswa Baru di Padang

Selasa, 02 September 2025 – 14:18 WIB
JRP Insurance Tanamkan Kesadaran Finansial ke Mahasiswa Baru di Padang - JPNN.COM
JRP Insurance hadir pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Padang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, PADANG - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) melalui Branch Office Padang menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan kesadaran asuransi di kalangan generasi muda.

Pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Padang, JRP hadir sebagai narasumber utama dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya Asuransi Kecelakaan Diri bagi mahasiswa.

Ribuan mahasiswa baru yang mengikuti acara tersebut dengan antusias menyimak penjelasan tentang bagaimana asuransi berperan sebagai bentuk perlindungan diri dari berbagai risiko yang tidak terduga.

Melalui pemaparan yang interaktif, tim JRP menekankan bahwa asuransi bukan hanya sebatas dokumen polis, melainkan instrumen penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus mendukung stabilitas keuangan pribadi.

Kegiatan ini menjadi makin bermakna karena mahasiswa diperkenalkan dengan kondisi nyata yang sering terjadi di kalangan anak muda, seperti risiko kecelakaan dalam perjalanan atau kegiatan sehari-hari.

Dengan penjelasan yang mudah dipahami, mahasiswa dapat melihat asuransi sebagai solusi praktis untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran finansial sejak dini.

“Kami melihat antusiasme mahasiswa baru Politeknik Negeri Padang sebagai tanda bahwa generasi muda makin terbuka untuk memahami pentingnya perlindungan diri," kata Branch Manager Jasaraharja Putera Padang Fitri Suryadi dalam siaran persnya, Selasa (2/9).

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini bahwa asuransi bukan sekadar produk finansial, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan,” sambung dia.

PT JRP Insurance berusaha untuk menanamkan kesadaran finansial kepada para mahasiswa di Politeknik Negeri Padang.

