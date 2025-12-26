JRP Insurance Tingkatkan Fasilitas Kesehatan & Perkuat Layanan Darurat di Taman Safari

jpnn.com, BOGOR - Sebagai wujud komitmen dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan di kawasan destinasi wisata, Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menyerahkan hibah satu unit mobil ambulans kepada Taman Safari Indonesia, Bogor.

Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi strategis antara Jasaraharja Putera dan Taman Safari Indonesia dalam memperkuat kesiapsiagaan penanganan kondisi darurat medis.

Penyerahan simbolis hibah ambulance dilakukan dengan penyerahan kunci dari Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan didampingi Secretariat & PR Department Head, Adindha Karina Dewi dan Liability Business Department Head, Rayung Aryadiandra, kepada Direktur Operasional Taman Safari Indonesia, Esther Manansang didampingi oleh General Manager Taman Safari Indonesia, Sere Nababan, dan Tony Sumampau selaku Owner Taman Safari Indonesia.

Imam Hendrawan menyampaikan bahwa hibah ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap aspek keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata budaya.

“Kami berharap keberadaan ambulans ini bisa meminimalisir serta sebagai bentuk antisipasi segala risiko yang bisa terjadi. Semoga ini dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan layanan medis bagi para pengunjung dan mewujudkan pengalaman wisata aman dan nyaman serta berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara General Manager Taman Safari Indonesia, Sere Nababan menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Jasaraharja Putera dalam meningkatkan fasilitas kesehatan serta memperkuat layanan darurat.

“Kehadiran ambulans ini berguna untuk meningkatkan emergency handling di area Taman Safari Indonesia. Kami makin siap dalam menangani keadaan darurat yang mungkin terjadi, sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga,” ungkapnya.

Keberadaan ambulans dan fasilitas kesehatan yang memadai di lingkungan destinasi wisata menjadi faktor penting dalam memastikan keselamatan khususnya bagi pengunjung, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan.