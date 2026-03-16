JPNN.com - Nasional - Humaniora

JRP Insurance Tingkatkan Standar Keselamatan dengan Hadirkan Ambulans Listrik di TMII

Senin, 16 Maret 2026 – 15:52 WIB
Penyerahan ambulans listrik dari JRP Insurance ke TMII. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) bersinergi dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam memberikan perlindungan kepada pengunjung melalui penyerahan satu unit ambulans listrik.

Penyerahan ini bukan sekadar pemenuhan fasilitas operasional, melainkan manifestasi nyata dari perusahaan untuk selalu melayani sepenuh hati dan mendukung implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penyerahan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, didampingi oleh Direktur Pemasaran dan diterima oleh jajaran Direksi TMII.

Momentum ini menjadi kian bermakna karena dilaksanakan tepat sebelum memasuki periode Libur Lebaran 2026, sebab aspek keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama.

"Semangat melayani sepenuh hati adalah kompas kami dalam menjalankan bisnis. Dengan menyerahkan ambulans listrik ini, kami ingin memastikan setiap wisatawan yang datang ke TMII merasa dijaga dan diprioritaskan keselamatannya. Kami memberikan rasa tenang melalui fasilitas medis yang cepat, dan tidak mencemari lingkungan sebagaimana visi TMII," ujar Dirut JRP Insurance Abdul Haris.

Keamanan wisatawan adalah prioritas menjelang lonjakan pengunjung pada Idulfitri 1447 H, JRP Insurance dan TMII bersinergi untuk memastikan standar layanan darurat tetap terjaga di tengah keramaian.

Penggunaan teknologi listrik memungkinkan armada medis ini bergerak lincah di jalur pedestrian tanpa kebisingan mesin yang mengganggu, memberikan kenyamanan psikologis bagi pasien maupun pengunjung lainnya.

Pihak TMII mengapresiasi langkah JRP Insurance yang dianggap memahami kebutuhan lapangan, terutama dalam menyambut musim libur panjang.

