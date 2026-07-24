JRP Jalin Kerja Sama dengan Indo Pacific Strategic Intelligence Untuk Perkuat Kapabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika geopolitik, perubahan lanskap keamanan, perkembangan teknologi, serta berbagai isu strategis di tingkat nasional maupun global, industri asuransi dituntut makin adaptif dalam merespons perubahan yang memengaruhi proses bisnis dan pengembangan produk.

Berbagai dinamika tersebut berdampak pada pola risiko, kebutuhan pasar, strategi operasional, hingga inovasi produk yang harus terus disesuaikan agar tetap relevan, kompetitif, dan mampu

memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapabilitas tersebut, Jasaraharja Putera (JRP) menjalin kerja sama strategis dengan Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI) melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU).

Kerja sama ini menjadi landasan sinergi kedua pihak dalam pengembangan kajian strategis Intelijen,

penguatan manajemen risiko, penyediaan analisis berbasis data dan strategic foresight serta kajian suretyship-pertahanan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Melalui kolaborasi ini, JRP dan ISI akan mengembangkan berbagai program yang mencakup penyusunan kajian strategis, forum diskusi, hingga pertukaran informasi terkait perkembangan lingkungan bisnis dan global.

Berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi berbagai tantangan sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat mendukung pertumbuhan

bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Utama JRP Abdul Haris menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan dalam memperkuat daya saing melalui pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan penguatan wawasan strategis.

"Kami meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis saat ini, tetapi juga oleh kemampuan dalam membaca perubahan, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta merumuskan langkah strategis yang tepat," kata dia.