J&T Cargo Bagikan 7 Tips Packing Untuk Hindari Kerusakan Barang

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mengirim berbagai jenis barang, proses packing menjadi salah satu faktor penting dalam membantu menjaga keamanan barang selama pengiriman.

Kerusakan barang saat proses pengiriman masih menjadi salah satu kekhawatiran yang sering dialami masyarakat, terutama ketika mengirim barang pecah belah seperti peralatan makan, keramik, kaca, hingga barang elektronik.

Selain faktor distribusi, kualitas packing juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk membantu menjaga kondisi barang selama perjalanan.

Kesalahan seperti menggunakan kardus yang tidak sesuai ukuran, membungkus barang dengan pelindung yang minim, atau membiarkan ruang kosong di dalam kemasan dapat menyebabkan barang lebih rentan terhadap benturan.

Oleh karena itu, proses packing menjadi langkah penting untuk membantu menjaga kondisi barang hingga sampai ke tangan penerima.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengiriman yang aman, J&T Cargo membagikan beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan sebelum mengirim barang mudah pecah maupun barang yang memerlukan perlindungan ekstra.

"Banyak risiko kerusakan barang sebenarnya dapat diminimalkan melalui persiapan kemasan yang tepat. Karena itu, penting bagi pengirim untuk menyesuaikan metode packing dengan karakteristik barang yang akan dikirim agar perlindungan yang diberikan dapat lebih optimal, "ujar Muhammad Danu Permadi selaku Network Traning Supervisor J&T Cargo Indonesia dalam siaran persnya.

Berikut tujuh langkah yang dapat diterapkan sebelum mengirim barang: