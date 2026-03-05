J&T Cargo Siapkan Infrastruktur Layanan Untuk Hadapi Peak Season Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - J&T Cargo memperkuat komitmennya dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional guna menghadapi periode peak season Ramadan tahun ini.

Perwakilan J&T Cargo, Natalia Pangaribuan mengatakan keandalan operasional tersebut didukung oleh penguatan infrastruktur masif yang mencakup lebih dari 100 Gateway, armada berjumlah lebih dari 8.000 unit, serta sebaran 4.000 lebih outlet yang telah menjangkau 98% wilayah di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengiriman muatan besar tetap berjalan optimal di tengah lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Sebagai penghubung utama antara sentra produksi dan pasar, J&T Cargo memastikan arus barang berjalan efisien dan terukur melalui sistem distribusi cerdas.

Dukungan ini diwujudkan melalui ragam layanan seperti EZ Track, Fast Track, hingga Max Track yang dirancang untuk mempercepat perputaran barang serta menjaga cash flow bisnis, khususnya bagi sektor UMKM dan industri nasional.

Seluruh ekosistem ini dibangun untuk memberikan solusi rantai pasok yang komprehensif bagi para mitra bisnis di berbagai wilayah.

Natalia menekankan komitmen perusahaan dibuktikan melalui performa operasional yang terus meningkat secara signifikan.

Pada 2025, J&T Cargo berhasil mencatatkan pencapaian Service Level Agreement (SLA) yang impresif, di antaranya performa pengiriman pada platform marketplace seperti Shopee yang mencapai 96,8% dan TikTok sebesar 97,8%.