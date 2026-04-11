Jual Emas Indonesia Tawarkan Buyback Emas Tertinggi dan Harga Termurah

jpnn.com, JAKARTA - Jual Emas Indonesia hadir membawa terobosan dalam industri jual beli emas.

Founder Jual Emas Indonesia Benjamin Master Adhisurya mengatakan perusahaannya menawarkan kombinasi buyback emas tertinggi, harga logam mulia termurah, transparansi harga, dan teknologi modern.

Menurut dia, perusahaan hadir untuk menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya terkait transparansi harga dan efisiensi transaksi.

“Kami membawa standar baru Jual Emas Indonesia melalui tagline tercepat, tertinggi, terpercaya,” ungkap pria yang karib disapa Iben saat Grand Opening cabang terbaru di Pasar Lama, Tangerang, pada Jumat (10/4).

Jual Emas Indonesia menyatakan mampu menawarkan harga buyback lebih tinggi dibandingkan pelaku pasar lain, sekaligus menawarkan logam mulia dengan harga termurah agar masyarakat bisa berinvestasi emas tanpa terbebani harga yang mahal.

Iben menegaskan strategi tersebut bukan sekadar gimmick pemasaran, melainkan bagian dari model bisnis yang mengandalkan efisiensi operasional dan tingginya perputaran transaksi.

“Kami mengambil margin yang lebih tipis, tetapi mengandalkan volume dan repetisi transaksi. Yang penting bisnisnya sustain dan customer kembali lagi,” jelasnya.

Penentuan harga mengacu pada harga emas dunia yang diolah melalui formula internal perusahaan, sehingga memungkinkan penawaran harga yang tetap kompetitif tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis.