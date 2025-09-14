Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas

Minggu, 14 September 2025 – 13:10 WIB
Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas - JPNN.COM
Tersangka saat diamankan di Polres Musi Rawas. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas menangkap seorang pria berinisial J (21) yang diduga sebagai pelaku penggelapan sepeda motor.

J yang merupakan warga Kelurahan Mesa Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, itu ditangkap pada Jumat (12/9) sekitar pukul 21.00 WIB. 

Tersangka J ditangkap seusai diduga menggelapkan sepeda motor Honda Beat NF 100 TD milik pamannya berinisial W (33) di Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura. 

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Mura AKP Ryan Tiantoro Putra menjelaskan bahwa aksi penggelapan tersebut bermula saat tersangka meminjam sepeda motor kepada korban, Sabtu (17/5) sekitar pukul 17.00 WIB. 

"Sepeda motor itu kemudian dijual tersangka di daerah Tanjung Sanai, Provinsi Bengkulu," kata Ryan, Minggu (14/9).

Gegara kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat NF 100 TD tahun 2007 bernomor polisi T 2537 TF warna merah yang dihitung senilai Rp 7.000.000.

Baca Juga:

Korban kemudian  melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Musi Rawas. 

Setelah menerima laporan, anggota Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan mendapati informasi mengenai keberadaan tersangka.

Gegara menjual sepeda motor pamannya, seorang keponakan ditangkap Satreskrim Polres Musi Rawas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penggelapan motor  Polres Mura  Satreskrim  Polisi  jual motor paman  keponakan 
BERITA PENGGELAPAN MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp